Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
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Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi

Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Petrocub'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un yönetim kurulu üyeleri, Moldova ekibinin yöneticileriyle yemek yedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Petrocub'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un yönetim kurulu üyeleri, Moldova ekibinin yöneticileriyle yemek yedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Mehmet Akif Bağce, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal, Mehmet Boyraz ile Demir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, karşılaşma öncesinde eski Moldova Başbakanı Vasile Tarlev, Petrocub Başkanı Nicolae Usatii ve kulüp yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

Otyakmaz, günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve Sivasspor forması hediye etti.

Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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