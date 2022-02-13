Sivasspor'dan geri dönüş! Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta ilk golü atan Malatya üstünlüğü koruyamadı, galibiyet hasreti 14 maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Malatya, öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı.
BÜYÜK YÖNETİMİNDE İLK MAÇ
Sumudica ile yolları ayıran Malatya'da futbolcu-antrenör Adem Büyük, ilk maçına çıktı. Malatya, Kenan Özer'in 31. dakikada attığı golle öne geçti.
İKİNCİ YARI SENARYO DEĞİŞTİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında senaryo değişti. 52'de Kayode skoru eşitledi. 70. dakikada Fayçal Fajr nefis golüyle Sivasspor'u öne geçiren ve galibiyeti getiren golü kaydetti. Malatya'nın galibiyet hasreti 14 maça çıktı.
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