Sivasspor'da Ziya Erdal korona virüsü yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor'da Ziya Erdal korona virüsü yendi

13.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:11
Sivasspor'da Ziya Erdal korona virüsü yendi

DG Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal'dan sevindirici haber geldi.

DG Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal'dan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir Kovid-19 ile mücadele veren Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Ziya Erdal ve yardımcı antrenör Servet Çetin hastalığı atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Erdal'ın ve yardımcı antrenör Servet Çetin'in korona virüsü atlattığını duyuran kırmızılı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptanımız Ziya Erdal ile yardımcı antrenörümüz Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı" notunu ekledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sivasspor'da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!
Sivasspor'da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!
Sivasspor'da Hakan Arslan korona virüsü atlattı
Sivasspor'da Hakan Arslan korona virüsü atlattı
Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt korona virüsü atlattı!
Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt korona virüsü atlattı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Neymar Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Ziya Erdal korona virüsü yendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:12:27. #1.15#
title