Sivasspor'da Yatabare gol sayısını 7'ye yükseltti - Haberler Spor
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Sivasspor'da Yatabare gol sayısını 7'ye yükseltti

Sivasspor'da Yatabare gol sayısını 7'ye yükseltti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un Malili oyuncusu Mustapha Yatabare, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un Malili oyuncusu Mustapha Yatabare, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı gollerle galibiyete katkı sağlarken, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti. Maçın 76ve 81. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkan Yatabare, 10 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 kez asist yapan Yatabare, 5 kez sarı kartla cezalandırılırken, 950 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Sivasspor'da Yatabare gol sayısını 7'ye yükseltti

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