Sivasspor'da Yatabare'den müjdeli haber!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor'da Yatabare'den müjdeli haber!

29.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:22
Sivasspor'da Yatabare'den müjdeli haber!

DG Sivasspor'da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare'den sevindirici haber geldi.

DG Sivasspor'da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare'den sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor'un deneyimli golcüsü Mustapha Yatabare, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

34 yaşındaki deneyimli oyuncunun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Yatabare'nin yan yana fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, "Merbaha Yiğidolar. Yeniden aramızda" notunu ekledi. - SİVAS

Bunlar da ilginizi çekebilir

RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Sivasspor'da Yatabare'den müjdeli haber!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberi: Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sivasspor'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Sivasspor'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Sivasspor'da kaleci Muammer korona virüsü atlattı!
Sivasspor'da kaleci Muammer korona virüsü atlattı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Beyonce İrem Derici Seren Serengil
Spor Falcao Ersun Yanal Mbaye Diagne Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Yatabare'den müjdeli haber! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:23:54. #1.14#
title