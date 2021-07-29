Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
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Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Demir Grup ve Marmara Group ile birer yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Demir Grup ve Marmara Group ile birer yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ve Marmara Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bağce katıldı.

İmza töreninde konuşan Otyakmaz, Demir Grup ile 4 yıldır sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyledi.

Demir Grup ile yine sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını belirten Otyakmaz, "Son yıllarda özellikle kulübümüzün çok ihtiyacı olduğu dönemlerde bizi yalnız bırakmayan Hamit Demir'e şükranlarımı sunuyorum. Sponsorlukların kulüpler için önemini hepiniz biliyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde gelirlerimizin son derece azıldığı bir dönemde bu destekler takımımızın ayakta kalmasına en büyük vesile sponsorlardır. Bu sponsorların başında da Demir Grup geliyor. Tabii ki Marmara Group da hem yönetim kurulu üyesi olarak hem de sponsor olarak yönetim kurulumuza hizmet ediyor ve destek oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında akşam Petrocub'ı konuk edeceklerini anımsatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bugün de bizim için ayrıca önemli bir gün. İlk maçta edinmiş olduğumuz avantajı da inşallah bugün taçlandırarak galibiyet alarak taraftarımızın huzurunda ilk defa bir yıldan uzun bir süreden sonra ilk defa yüzde 50 de olsa taraftarımızın önünde bu karşılaşmayı yapacağız. Bu yüzden çok heyecanlıyız, inşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılmamıza vesile oluruz, hem de ülke puanımıza katkıda bulunarak önümüzdeki yıllarda Avrupa kupaları için avantaj elde ederiz."

Vali Salih Ayhan ise Sivasspor'un herkes açısından anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Sivasspor'un yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Sivaslıların ortak paydası olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Dolayısıyla buradaki başarı şehrin başarısıdır. Yönetimin istikrarı olduğu zaman başarı geliyor. Dolayısıyla bu şehrin takımı için ne yapsak azdır. Sivasspor bu şehrin marka değerlerinden bir tanesidir. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz lazım." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivasspor'un kentin gözbebeği ve herkesin ortak sevdası olduğunu söyledi.

Marmara Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bağce de hem yönetim kurulunda görev aldığını hem de sponsor olarak Sivasspor'a destek sağladığını ifade etti.

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ise 5 yıldır Sivasspor'a sponsor olduklarını dile getirerek, katkılarının bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından taraflar arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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