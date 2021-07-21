Sivasspor, Kişinev'e gitti
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Sivasspor, Kişinev'e gitti

Sivasspor, Kişinev'e gitti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova'nın Petrocub takımıyla karşılaşacak Sivasspor, başkent Kişinev'e hareket etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova'nın Petrocub takımıyla karşılaşacak Sivasspor, başkent Kişinev'e hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelerek, buradan kalkan özel uçakla Moldova'ya gitti.

Sivasspor'un Kişinev kafilesinde şu isimler yer aldı:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Coffie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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