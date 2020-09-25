Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

25.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:20
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Üç grup halinde top kapma, pas, pres ve geniş alanda çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise orta şut çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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