Sivasspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, son bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, as başkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde