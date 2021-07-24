Sivasspor'da beklenmedik kıyım! Takımın yıldızlarıyla yollar ayrıldı

Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'la yollar ayrıldı.