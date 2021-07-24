Sivasspor'da beklenmedik kıyım! Takımın yıldızlarıyla yollar ayrıldı
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Sivasspor'da beklenmedik kıyım! Takımın yıldızlarıyla yollar ayrıldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'la yollar ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı. rouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a resmi siteden teşekkür edildi.

Sivasspor'da kıyım! Takımın yıldızlarıyla yollar ayrıledı

"KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sivasspor'dan, "2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Sivasspor'da beklenmedik kıyım! Takımın yıldızlarıyla yollar ayrıldı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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