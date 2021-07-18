Sivasspor'da Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü
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Sivasspor'da Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü

Sivasspor'da Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- DG Sivasspor takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

- DG Sivasspor takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivasspor'un Gerede'de yeni sezon öncesi kamp yaptığı otelde futbolcu Hakan Arslan için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Hakan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü
Sivasspor'da Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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