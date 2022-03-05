Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında - Haberler

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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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