Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
İdman, 4'er kişilik guruplar halinde yapılan kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi ve Barış Yardımcı katılmadı.