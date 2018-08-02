Sivasspor'da 3 Futbolcu Sağlık Kontrolünden Geçti

Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi Rybalka, Aydın Karabulut ve İlker Sayan sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular Serhiy Rybalka, Aydın Karabulut ve İlker Sayan Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardından efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. - SİVAS