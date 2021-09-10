Sivasspor'da 11 futbolcu geldi, 8 gitti
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Sivasspor'da 11 futbolcu geldi, 8 gitti

Sivasspor'da 11 futbolcu geldi, 8 gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor yaz transfer döneminde kadrosuna 11 futbolcu dahil ederken, 8 futbolcu ile yollarını ayrıldı.

DG Sivasspor yaz transfer döneminde kadrosuna 11 futbolcu dahil ederken, 8 futbolcu ile yollarını ayrıldı.

Sivasspor yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Kırmızı-beyazlılar bu doğrultuda savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yaptı. Yiğidolar, Pedro Henrique, Dimitrios Goutas, Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Fredrik Ulvestad, Leke James, Okechukwu Azubuike, Arda Keser, Emirhan Tak, Mehmet Albayrak ve Muhammed Emin Ergin olmak üzere kadrosuna toplam 11 futbolcuyu dahil etti.

Gelen futbolcuların yanında Furkan Sağman, Kubilay Eren Şahin, Yasin Elmas ve Alaaddin Okumuş başka takıma kiralandı.

Kırmızı-beyazlı takımda ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şöyle:

Gelenler: Pedro Henrique, Dimitrios Goutas, Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Fredrik Ulvestad, Leke James, Okechukwu Azubuike, Arda Keser, Emirhan Tak, Mehmet Albayrak ve Muhammed Emin Ergin

Gidenler: Robin Yalçın, Claudemir, Sergiy Rybalka, Armin Djerlek, Mamadou Samassa, Arouna Kone, Casimir Ninga, Tyler Boyd - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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