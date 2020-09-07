Sivasspor, Alper Potuk'un peşinde
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Sivasspor, Alper Potuk'un peşinde

D.G. Sivasspor Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan başarılı futbolcu Alper Potuk'la ilgileniyor.

Sivasspor, Alper Potuk'un peşinde
07.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:13

D.G. Sivasspor Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan başarılı futbolcu Alper Potuk'la ilgileniyor.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile temasa geçti.

İlk önce menajer aracılığıyla Potuk ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir orta saha kazandırmak adına Alper'i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivasspor Kulübü yönetimini de bu hafta Alper ile görüşeceği öğrenildi.

Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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