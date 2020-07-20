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Sivasspor'a veda eden Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'de 8 numaralı formayı giyecek

Sivasspor'un başarılı çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-Lacivertli takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

20.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:58

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacak. O iş bitti" diye konuşmasının ardından başarılı futbolcunun Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu'un formasını almıştı. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'de jübile yapacak olan Emre'nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü.

Fanatik'in haberine göre bunun doğru olmadığı, Mert Hakan'ın Sivasspor'da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler'de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor. Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

EMRE 5'İ VERDİ, MERT HAKAN 8'İ İSTEDİ

Emre Belözoğlu transfer görüşmelerinde 5 numaralı formasını Mert Hakan'a vermek istedi ancak yeni transfer Sivasspor'da olduğu gibi 8 numaralı formayı terletmek istediğini söyledi. Emre ise Mert Hakan'ın bu isteğine "8 numaralı forma gelecek sezon" senin direyerek karşılık verdi.

SİVASSPOR'A VEDA ETTİ

Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demir Grup Sivasspor'a veda etti.

Yandaş paylaşımında, "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" sözlerini kullandı.

Sivasspor'a veda eden Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe'de 8 numaralı formayı giyecek
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