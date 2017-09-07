Sivasspor'a Kongolu Orta Saha Oyuncusu

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor 29 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotif Moskova forması giyen Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga ile kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın katılımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.



14 Mart 1988'de Kongo'nun Pointe-Noire kentinde dünyaya gelen Delvin N'Dinga futbola Diables Noirs Brazzaville takımında başladı. Ardından Fransa'nın yolunu tutan 29 yaşındaki sporcu Auxerre'a transfer oldu. Daha sonra Monaco ve Olimpiakos'un formasını terleten N'Dinga son olarak Rusya'da Lokomotif Moskova takımında görev aldı. 1.81 boyundaki N'Dinga ön libero mevkinde görev yapıyor. Kariyerinde 223 maça çıkan Kongolu futbolcu 5 gol 7 de asistlik performans ortaya koydu.Kongo Cumhuriyeti'nin formasını da 37 kez giyen N'Dinga 1 kez gol sevinci yaşadı.



Kırmızı-beyazlı ekip transfer döneminde daha önce; Sergio Rochet, Hakan Bilgiç, Vitaly Dyakov, Mattias Bjarsmyr, Elderson Echiejile, Cem Özdemir, Mert Hakan Yandaş, Auremir Dos Santos, Muhammet Demir, Arouna Kone ve Zora Cyriac Gohi Bi ve Carl Medjani'yi kadrosuna katmıştı. - SİVAS