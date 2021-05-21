Sivasspor 4 kırmızı kart gördü
DG Sivasspor, geride kalan sezon 4 kırmızı kart gördü.
DG Sivasspor, geride kalan sezon 4 kırmızı kart gördü.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 65 puanla 5. sırada noktalayan Sivasspor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlı takımda kaptan Hakan Arslan iki kez kırmızı kart gördü.
Sivasspor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:
Hakan Arslan (Beşiktaş-Konyaspor), Erdoğan Yeşilyurt (Çaykur Rizespor), Max Gradel (Galatasaray)
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı