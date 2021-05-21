Sivasspor 4 kırmızı kart gördü
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Sivasspor 4 kırmızı kart gördü

Sivasspor 4 kırmızı kart gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, geride kalan sezon 4 kırmızı kart gördü.

DG Sivasspor, geride kalan sezon 4 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 65 puanla 5. sırada noktalayan Sivasspor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlı takımda kaptan Hakan Arslan iki kez kırmızı kart gördü.

Sivasspor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:

Hakan Arslan (Beşiktaş-Konyaspor), Erdoğan Yeşilyurt (Çaykur Rizespor), Max Gradel (Galatasaray)

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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