Sivaslı sporcular Erzincan'dan madalyayla döndü

Türkiye Muaythai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Muaythai Minik-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" heyecanı tamamlandı.

Erzincan'da gerçekleştirilen heyecan dolu Türkiye şampiyonasına, birçok ilden 1000 sporcu katılım sağlayarak kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen antrenör Ekrem Arıs yönetiminde şampiyonaya katılan Sivas ekibi, 2 altın, 1 gümüş madalya ile kente dönmeyi başardı.

Müsabakada dereceye giren Sivaslı sporcular, 67 kiloda Ertuğrul Gazi Şahin Türkiye Şampiyonu, +67 kiloda Furkan alıcı Türkiye Şampiyonu ve 44 kiloda Eren Çorlu Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente derece ile dönen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - SİVAS

Kaynak: İHA