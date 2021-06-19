Sivas'ta seyir halindeki cip alev aldı
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Sivas'ta seyir halindeki cip alev aldı

Sivas'ta seyir halindeki cip alev aldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir cipte seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas'ta bir cipte seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halinde olan Ahmet Coşkun yönetimindeki 58 EF 288 plakalı cipin motor kısmı alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis aracın bulunduğu bölgede güvenliği sağladıktan sonra itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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