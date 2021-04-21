Sivas'ta jeotermal suyla ısıtılan serada üretilen domatesler yurt dışına da pazarlanıyor
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Sivas'ta jeotermal suyla ısıtılan serada üretilen domatesler yurt dışına da pazarlanıyor

Sivas'ta jeotermal suyla ısıtılan serada üretilen domatesler yurt dışına da pazarlanıyor
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesindeki 40 dönüm alanda jeotermal suyla ısıtılan serada hasadı yapılan domatesler, iç ve dış piyasada satışa sunuluyor.

Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesindeki 40 dönüm alanda jeotermal suyla ısıtılan serada hasadı yapılan domatesler, iç ve dış piyasada satışa sunuluyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Netgreen Jeotermal Modern Cam Sera Tesisi'ni gezerek, üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında firmanın yönetim kurulu başkanı Sami Aydın'dan bilgi aldı.

Bölgede jeotermal seracılığı geliştirmek ve sera kümelenmesini sağlamak için çalışma yürütüldüğünü belirten Ayhan, "Jeotermal kaynağın ve modern teknolojinin bir araya gelmesiyle bugün Sivas'tan dünyaya domates ihracatı yapabiliyoruz. Sivas'ta üretilen yerli domateslerimiz, dünyanın dört bir tarafında insanlara damak tadı olacak." ifadelerini kullandı.

Ayhan, jeotermal modern seracılığın daha da yaygınlaştırılması için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek, yatırımcılara destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Sivas'ın tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu devasa yatırımla birlikte bu daha da tescillenmiş oldu. İnşallah bu bölgede çok önemli istihdamlar olmaya devam edecek. Kentimizin, güzelliklerle anılan, sürekli üretimle özdeşleşen ve üretim üssü olan bir şehir olacağına inanıyoruz. Buna yönelik çalışıyoruz. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Bol, bereketli kazançlar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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