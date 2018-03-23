Sivas-Katliamda Ölen Bakkal Defnedildi-Hd

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de önceki gün yaşanan ve 5 kişinin öldüğü katliamda yaşamını yitirenlerden bakkal Celal Koral, köyde düzenlenen törenle defnedildi.

21 Mart'ta Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de çobanlık yapan Fırat Yurdakul, Adana'da oturan sevdiği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık Esen'in köye geldiğini öğrendi. Köye anne ve babasını ziyarete gelen Tarık Esen ile Yurdakul telefonda tartıştı. İddiaya göre, karşılıklı küfürleşmelerin ardından Fırat Yurdakul, yanına pompalı tüfeğini de alarak Tarık Esen'in misafir olarak kaldığı babasının evini bastı. Fırat Yurdakul, burada Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet Esen'e peş peşe ateş etti. Esen çiftiyle oğulları Tarık, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Koşarak evden çıkan Fırat Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koral'ın babası Celal Koral'ın işlettiği bakkala gitti. Yurdakul, Celal Koray'dan önce içki istedi. Ancak Koral, bu isteği geri çevirince önce Celal Koral'ı ardından da oğlu Taylan'ı da öldüren Fırat Yurdakul, anahtarını aldığı bakkalın otomobilne binerek kaçtı. Kahramanmaraş'ta yakalana şüpheli ilçeye getirildi.

Olayda oğlu Taylan ile birlikte bakkal dükkanında öldürülen Celal Koral'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından Ortaköy'e gönderildi. Burada köy mezarlığında kılınan cenaze namazı ardından Koral'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Koral'ın oğlu Taylan Koral'ın cenazesinin ise annesi tarafından Adana'ya götürüldüğü ve burada defnedileceği öğrenildi. Cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakam Vekili Yusuf Cankatar, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Koral'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

PINAR EZGİ ESEN'DE KÖYE GELDİ

Fırat Yurdakul'un uğruna 5 kişiyi öldürdüğü Pınar Ezgi Esen, yaşadığı Adana'dan Ortaköy'e geldi. Pınar'ın oldukça üzüntülü ve bitkin olduğu gözlendi. Olayda hayatını kaybeden anneanne Cennet, dede İbrahim ve Tarık Esen'in cenazelerinin ise yarın sabah saatlerinde köyde toprağa verileceği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Köyde 5 kişiyi katlettikten sonra kaçarken Kahramanmaraş'ta yakalanan ve dün ilçeye getirilerek zanlı Fırat Yurdakul ise, adliyedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.