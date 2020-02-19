Sivas Judo takımı yarı finale çıktı

19.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:44

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün projesi olan Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Judo grup müsabakaları Kayseri'de yapıldı. Kayseri Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ANALİG Judo grup müsabakalarına 10 ilden 105 sporcu katılım sağladı.



Heyecan dolu Judo müsabakalarında, sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktüler.



Yapılan müsabakalara Sivas'ı temsilen antrenör Bekir Güzelimdağ ve Hakan Cebeci nezdinde katılan Sivas ekibi yarı finale çıkmaya hak kazandı. Takım olarak kızlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü olan Sivas judo ekibi, madalyaları toplayıp yarı finale çıkmaya hak kazandı. Yarı final müsabakaları ise 7-8 Mart'ta Burdur'da yapılacak. - SİVAS

Kaynak: İHA