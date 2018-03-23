Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Bozkurt İstifa Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt istifa etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt'un ekibi ile istifa ettiği vurgulanarak, "Yönetim kurulu olarak kendisi ile karşılıklı anlaşmak sureti ile hocamızın istifasını kabul ettik. Serdar hocamıza ve ekibine bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sivas Belediyespor'un Özer Karadaş, Tekin Vişne ve Ahmet Uslu'dan oluşan teknik ekiple, Spor Toto 1. Lig hedefinden sapmadan mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 55 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor.