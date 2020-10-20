Sivas Belediyespor, Karabükspor'u ağırlayacak
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Sivas Belediyespor, Karabükspor'u ağırlayacak

20.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:55
Sivas Belediyespor, Karabükspor'u ağırlayacak

2. Ligde Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

2. Ligde Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında ligin 6. müsabakasına çıkacak. Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yarın saat 14.00'da başlayacak olan Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor karşılaşması, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ordu bölgesi hakemlerden Volkan Şeker düdük çalacak.

7. kez karşılaşacaklar

Sivas Belediyespor ile Kardemir Karabükspor, tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Geride kalan 6 karşılaşmada 4 kez Sivas Belediyespor galip gelirken, 1 karşılaşma da Karabükspor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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