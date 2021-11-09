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Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. hafta maçında yarın sahasında Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. hafta maçında yarın sahasında Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise Hekimoğlu Trabzon maçının taktiğini çalıştı. Sivas Belediyespor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivas Belediyespor ile Hekimoğlu Trabzon arasında Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00'te başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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