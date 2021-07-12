Sivas Belediyespor, Enes Yılmaz'ı kadrosuna kattı
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Sivas Belediyespor, Enes Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, Enes Yılmaz'ı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 26 yaşındaki genç oyuncu Enes Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 26 yaşındaki genç oyuncu Enes Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen Enes Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Genç oyuncu için imza töreni düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Fatih Arkan ve futbolcu Enes Yılmaz katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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