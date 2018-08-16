Sivas Belediyespor'da Transfer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, transfer ettiği 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, anlaşma sağladığı ortasaha oyuncusu Aykut Emre Yakut, kanat oyuncuları Gökhan Çırak ve Emre Öztürk iile mukavele imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulübün 2. başkanı Ali İzgi de katıldı.