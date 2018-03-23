Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Bozkurt İstifa Etti

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor'da teknik direktör Serdar Bozkurt istifa etti.

Ligde geride kalan 27 haftada 55 puan toplayarak 4.sırada kendine yer bulan Sivas Belediyespor'da teknik direktör Serdar Bozkurt ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada,"Kulübümüz teknik direktörü Serdar Bozkurt bugün itibari ile ekibi ile birlikte istifa etti. Yönetim kurulu olarak kendisi ile karşılıklı anlaşmak sureti ile hocamızın istifasını kabul ettik. Serdar hocamıza ve ekibine bundan sonraki hayatlarında Sağlık ve başarı diliyoruz. Özer Karadaş, Tekin Vişne ve Ahmet Usludan oluşan teknik ekibimizle birlikte birincilik hedefinden sapma olmadan mücadelemize devam edeceğiz." denildi - SİVAS