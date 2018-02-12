Sivas Belediyespor'da Keçiörengücü Maçı Hazırlıkları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, ligin 22. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde toplanan Sivas Belediyespor takımı, teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde antrenman yaptı.

Ligde hafta sonu sahasında Kastamonuspor 1966 takımını 2-0 mağlup ederek moral bulan Sivas Belediyespor'da futbolcuların ve teknik heyetin neşeli oldukları gözlendi.

Keçiörengücü maçına da 3 puan parolasıyla hazırlanan Sivas Belediyespor, bu maçtan da galip ayrılarak ligde zirve yarışından kopmamanın hesaplarını yapıyor.

Sivas Belediyespor ligde 44 puanla puan cetvelinde 4. sırada, rakibi Keçiörengücü ise 42 puanla 5. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Keçiörengücü-Sivas Belediyespor karşılaşması, 14 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.