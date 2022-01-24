Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title