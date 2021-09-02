Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi
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Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi

Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı" projesi kapsamında geri dönüşüm konteyneri dağıtıldıSivas Belediyesi "Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı" projesi kapsamında Sivas'ta faaliyet gösteren lokanta ve restoranlara geri dönüşüm konteynerleri dağıtımı yaptı.

Sivas Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı" projesi kapsamında geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı

Sivas Belediyesi "Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı" projesi kapsamında Sivas'ta faaliyet gösteren lokanta ve restoranlara geri dönüşüm konteynerleri dağıtımı yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivas'ta faaliyet gösteren lokanta ve kafe işletme sahipleriyle bir araya gelerek "Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı" projesi hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Belediye Başkan Hilmi Bilgin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, ilgili birim müdürleri ile çok sayıda esnaf katıldı. Projeyle sıfır atık uygulaması desteklenerek atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

"Çöp bir servet"

Burada konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bir şehrin alt yapısını, ulaşım sorununu çözmek için 30-40 milyon TL harcayarak çözebilirsiniz. Farkındalık oluşturmak adına özellikle yeni neslin önemsediği çevreye saygılı, doğaya saygılı ve yeşile saygılı çevre anlayışı oluşturmak bizim anlayışımıza göre çok sıfırlı rakamlar harcanarak yapılan projelerden daha anlamlı. Bu projenin Belediyemize maliyeti yok denecek kadar az. Manevi desteği ve çevreye duyarlı proje olması noktasında çok önemli. Sıfır Atık Projesi, bizim seçim beyannamemizde bulunan en önemli projelerimizden bir tanesidir. Çöp bir servet Şehrimizde çöpten elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 30 bin hanenin enerjisini karşılayan elektrik üretiyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Sıfır Atık Projesine uygun olarak çöpten üretilen enerjinin ortaya çıkardığı ısıdan akıllı çöp depolama bölgemize 40 milyon TL tutarındaki yatırımla 100 kişinin istihdam edileceği sera yapacaklarını" dedi.

"Sivas'ın diğer illerden farklı olduğunu göstermiş oluyoruz"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise, "Belediyemiz çalışıyor, kendilerine her alanda çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı projesini önemsiyorum. Sivas'ta sürekli dillendirdiğimiz Yüksek Hızlı Trenimiz geliyor, teşviklerimiz geliyor, organize sanayilerimiz büyüyor gibi müjdelerimize paralel olarak hizmet sektörünün de kendisini yenilemesi lazım. Belediyemizin bu tür sıfır atık projeleriyle dışardan genel misafirlerimize, Sivas'ın diğer illerden farklı olduğunu göstermiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi
Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi
Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi
Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi
Sivas'a değer katan proje hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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