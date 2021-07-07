Sistemi çöken Akbank'taki sorun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi! Binlerce müşteri mağdur durumda

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Binlerce müşteri saatlerdir hiçbir işlem yapamazken, sosyal medyada yer alan siber saldırı iddialarını firma Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yalanladı. "Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamaya rağmen problemin bugün de devam etmesi büyük tepki çekti.

Türk bankacılık devi Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan problem, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen giderilemedi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Binlerce müşteri yaşananlara sosyal medya üzerinde tepki gösterirken, "Akbank" hashtag'i dünden beri Twitter'da TT durumda. İşte o yorumlardan bazıları;

İLK AÇIKLAMA DÜN SABAH SAATLERİNDE GELMİŞTİ

Dün sabah saatlerinde başlayan sıkıntıyla birlikte sosyal medyayı ablukaya alan müşterilere Akbank'tan yapılan ilk bilgilendirmede, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

SİBER SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI AMA...

Bankadan yapılan açıklamaya rağmen sistem saatler geçmesine rağmen düzelmeyince sosyal medya kullanıcıları tarafından siber saldırı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ve Akbank bu iddiaları da yine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.

DÜNYANIN EN İYİ DİJİTAL BANKASI SEÇİLDİ

Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" kapsamında Akbank "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi. Akbank aynı zamanda "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" unvanını da aldı.