Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda
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Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda

Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma nedeniyle şehirler arası seyahat edeceklere izin belgesi zorunluluğu getirildi. Ancak kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü. Üstelik aradan saatler geçmesine rağmen sistem hala düzelmedi. Acil işi olup da belge alamadığı için yola çıkamayan birçok kişi mağdur oldu. Vatandaşlar konu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyor.

Dün akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanmada şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilmişti. Mazereti olanlar e-Devlet üzerinden alacağı 'seyahat izin belgesi' ile yola çıkabilecek. Ancak kısıtlamanın ilk gününde sistem çöktü.

TEKNİK BİR AKSAKLIK UYARISI

Sabahın erken saatlerinden beri izin belgesi almak isteyenler, e-Devlet'te aynı sorunla karşılaşıyor. Sisteme giriş yapıp belge talebinde bulunanların önüne "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısı düşüyor.

Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda

BİRÇOK KİŞİ MAĞDUR DURUMDA

İşi olup da belge alamadığı için yola çıkamayan birçok kişi mağdur durumda. Üstelik aradan saatler geçmesine rağmen sistem hala düzelmedi. Mağdur durumda olan vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında bir açıklama bekliyor.

Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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