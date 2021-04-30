Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda

Tam kapanma nedeniyle şehirler arası seyahat edeceklere izin belgesi zorunluluğu getirildi. Ancak kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü. Üstelik aradan saatler geçmesine rağmen sistem hala düzelmedi. Acil işi olup da belge alamadığı için yola çıkamayan birçok kişi mağdur oldu. Vatandaşlar konu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyor.