Şişli'de gasp zanlısı tutuklandı

Şişli'de gasp olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli'de gasp olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz'da, bir kişinin 1000 lirası, tableti, saati ve 3 gümüş yüzük ile 3 telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Y.A.K, Bayrampaşa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu