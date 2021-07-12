Şişli'de gasp zanlısı tutuklandı
Şişli'de gasp olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Şişli'de gasp olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz'da, bir kişinin 1000 lirası, tableti, saati ve 3 gümüş yüzük ile 3 telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Y.A.K, Bayrampaşa'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu