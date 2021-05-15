Şişli'de boşaltılan binanın sahibi: arkadaki inşaat 5 sene önce başladı, normal yolun 4 kat altına indiler

ŞİŞLİ'de kolonlarında çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle boşaltılan apartmanın sahibi Faruk Güneş, "Bu arkada inşaat var. Bu inşaat 5 sene önce başladı.

ŞİŞLİ'de kolonlarında çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle boşaltılan apartmanın sahibi Faruk Güneş, "Bu arkada inşaat var. Bu inşaat 5 sene önce başladı. Normal yol seviyesinin 4 kat altına indiler. Yola tacizden dolayı orayı mühürlediler. Büyükşehir'e, Şişli'ye müracaatımız oldu. Geldi inceleme yaptılar. Aşağıda perde beton yapmaları lazımken yapmadılar, masraftan kaçıp toprak döküp bıraktılar. O esnada bizim 9 tane binanın hepsinin arka tarafında çatlama oldu." dedi.

ŞİŞLİ Esentepe Kardeşler Caddesi üzerindeki bir binanın kolonlarında dün saat 18.30 sıralarında çatlama meydana geldi. Binanın kolanlarının çatladığını gören bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Binaların olduğu sokak araç trafiğine kapatılırken, üç bina da mühürlendi. 6 katlı binadan 4 gün önce numune alındı. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından binanın akıbeti belli olacak. Rapor sonucuna göre bina ya yıkılacak, ya güçlendirilecek.

"BİNANIZDA HASAR VARDIR DİYE CEVAP GELDİ, BİZ DE KAROT ÖRNEĞİ ALDIRDIK"

Daha önce yazışmalarda bulunduklarını belirten boşaltılan apartmanın sahibi Faruk Güneş, "Bundan 6 ay önce Büyükşehir'e, İmar Müdürlüğüne, Şehircilik Bakanlığına, CİMER'e hepsine yazı yazdık. 11 Mart'ta binanızda hasar vardır diye cevap geldi. Biz de buna istinaden karot firmasına müracaatta bulunduk. Karot örneği aldırdık. Bugün 4'üncü gün. Pazartesi veya Salı bize sonuçlarını vereceklerini söylediler. Dün akşam saat 18.00 itibariyle ana kolonların bir tanesinde patlama sesi duyuldu. Herhangi bir silahla ateş eder gibi üç dört patlama oldu. Ana kolonun dışarı olan kısmında çatlak meydana geldi, karot olan yerlerde sıvalarda dökülmeler meydana geldi. O esnada hepimize haber verildi. Tedbir amaçlı binayı boşalttık" dedi.

Faruk Güneş sözlerine şöyle devam etti: "Büyükşehir geldi. Şişli Belediyesi geldi, Kaymakam geldi. Anlattık durumu. Burada Şişli Belediyesi'ni suçluyorum. Şu anda bizim olduğumuz yoldan, 4-5 kat aşağı inilmiştir. 9 binayı dolaşın bakın, mermer duvarlarına bakın, patlakları orada da göreceksiniz. Arka taraftaki dükkanlarına bakın hepsinin duvarlarını göreceksiniz. Şu karşıdaki yeşil binanın duvarına bakın, dairelerin hepsinin direklerin çatlama var. Hepsi arkadaki inşaatın çalışma sırasında oldu. Tedbirsiz aşağı indiler. Şikayet ettik yazışmalar yapıldı. En son büyük bina yola tecavüzden dolayı mühürlendi. Ceza kesildi cezayı müteahhit ödemedi, bıraktı gitti, beş tane müteahhit değişti. Muhtarın haberi var, perde beton yapılmadı masraftan kaçındılar. Üzerine toprak döküp üzerini kapattılar, binayı yapmaya devam ettiler. Haberlerde 9 binaya tebligat gitti ama oturmaya devam ettiler diyorlar. Sadece bizim yazışmalarımızda Güneş Apartmanı ile alakalı riskli yazısı geldi. Onun dışında kimseye tebligat gitmedi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı