Şişli'de bir garip banka soygunu; engelli rampasını çaldılar
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Şişli'de bir garip banka soygunu; engelli rampasını çaldılar

10.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:26
Şişli'de bir garip banka soygunu; engelli rampasını çaldılar

ŞİŞLİ'de, bankanın sürgülü kapısını zorlayarak içeri girin 3 kişi, girişteki engelli rampasını çalarak kaçtı.

ŞİŞLİ'de, bankanın sürgülü kapısını zorlayarak içeri girin 3 kişi, girişteki engelli rampasını çalarak kaçtı. Polis, hurdacıya satılan rampayı bulurken, hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Halaskargazi Caddesi 218 numarada 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesinden alarm sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis, bankanın sürgülü kapısının açık olduğunu fark etti. Banka şubesinin soyulmuş olabileceğinden şüphelenen ekipler, kontrol için içeri girdi. Şubede kimsenin olmadığını tespit eden polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerin izlenmesinin ardından, 3 kişinin sürgülü kapıyı zorlayarak açtıktan sonra içeri girdiği ve girişte bulunan engelli rampasını alarak kaçtığı anlaşıldı. 

Hırsızları yakalamak için çevrede araştırma yapan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından, bindikleri taksinin plakasını tespit etti. Taksi sürücüsüne ulaşan polis, hırsızların engelli rampasını hurdacıya sattıklarını tespit etti. Hurdacıya yapılan baskında hırsızların izine rastlanmazken, çalınan engelli rampası ele geçirildi. Polis, eşkalleri belirlenen hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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