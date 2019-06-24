Şişecam'dan 18 milyon dolarlık fırın yatırımı
Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını, 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti.
Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını, 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti.
Kaynak: Dunya.com
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