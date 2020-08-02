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Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek

Şans oyunlarında Sisal Şans dönemi başladı. Oyun çeşitliliği ve ikramiye dağıtım oranının artacağı yeni dönemin ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Saat 20.00'de gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon TL.

02.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:31

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürütülen şans oyunları, 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans şirketine devredildi. Yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor.

Şans oyunlarını yakından takip edenler 'Sayısal Loto', 'Süper Loto' ve 'Kazı Kazan' oyunlarına yenilenen yüzleriyleMilli Piyango Online ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek. Öte yandan gelen yeniliklerle birlikte 'Kazı Kazan' oyunları da Türkiye'de ilk defa internet üzerinden oynanmış olacak. Yeni dönem büyük ikramiye ile açılıyor. Bugün saat 20.00'de gerçekleştirecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon TL. Süper Loto çekilişleri pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20.00'da yapılacak.

Milli Piyango'da hem kazanma şansı hem de ikramiyeler artarken oyunlarda gerçekleştirdiği yenilikler ile de oyunculara eşsiz bir deneyim sunmaya devam edecek. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları online olarak hem millipiyangoonline.com'dan hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hem de bayilerden yepyeni özellikleriyle oynanabilecek.Öte yandan geçmişte olduğu gibi hem bayilerden hem de gezici bayilerde yer alacak.

ARTIK 2 BİLENLER DE KAZANACAK

Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişinden itibaren 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapılacak.

İKRAMİYELER ARTACAK

Sisal Şans'la birlikte yenilenen Türkiye'nin Şansı Milli Piyango bilinçli oyun politikasını benimseyerek ve ürün gamına yepyeni oyunlar kazandırarak bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor.Yeni dönemle birlikte Milli Piyango'nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı, kazanma şansı katlandı. Yenilenen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarlarında da artık çok çılgın olacak. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL olarak belirlendi.

HAFTANIN 3 GÜNÜ ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 milyon TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye'nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

KAZI KAZAN OYUNLARI TÜRKİYE'DE İLK DEFA İNTERNETTE OLACAK

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.

7-24 PARA ÇEKİP GÖNDERİLEBİLECEK

Kullanıcılar Milli Piyango'nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto'da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto'da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

İKRAMİYE DAĞITIM ORANI %59'A YÜKSELECEK

Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020'de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye'ye şans getirmeyi planlıyor.

ÇEKİLİŞLER YOUTUBE ÜZERİNDEN CANLI YAYINLANACAK

Milli Piyango'nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV'de yayınlanacak.

EN BÜYÜK ÖNCELİK ŞEFFAFLIK

Önümüzdeki dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

TEK TIKLA 7/24 PARA GÖNDERME VE ÇEKME OLANAĞI

Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.

Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek
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