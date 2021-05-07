Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
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Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi

Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir ortalarda görünmeyen Berat Albayrak'ın bugün Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

2020 Kasım ayında, Instragram hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından kayıplara karşılan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın nerede olduğu gün yüzüne çıktı.

Albayrak'ın, camide yüzünde maske ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafın bugün Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazı sırasında çekildiği belirtiliyor.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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