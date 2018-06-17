Sırp Futbolcu Kolarov'dan Kosta Rika'ya Jeneriklik Frikik

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında E Grubunda Sırbistan ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıda sahneye Aleksandar Kolarov çıktı.

Sırbistan'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen 32 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 metrelik mesafeden topu ağlara göndererek ülkesini öne geçirdi.

Bu gol, turnuvanın şimdiye dek atılmış en güzel gollerinden biri olarak tarihe geçti.