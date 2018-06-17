Sırp Futbolcu Kolarov'dan Kosta Rika'ya Jeneriklik Frikik
Dünya Kupasında oynanan Sırbistan - Kosta Rika mücadelesinde Kolarov, yaklaşık 30 metreden attığı frikik golüyle parmak ısırttı.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında E Grubunda Sırbistan ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıda sahneye Aleksandar Kolarov çıktı.
Sırbistan'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen 32 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 metrelik mesafeden topu ağlara göndererek ülkesini öne geçirdi.
Bu gol, turnuvanın şimdiye dek atılmış en güzel gollerinden biri olarak tarihe geçti.
YORUMLAR (1)
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Türk Medyasi Degilmi. . . Hicte Güzel Bir Gol DegilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır