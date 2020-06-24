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Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı 354 kişiyi iş sahibi yapacak

Şırnak Üniversitesi ve Uludere Kaymakamlığı arasında imzalanan Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi kapsamında 354 kişi iş sahibi olacak.

Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı 354 kişiyi iş sahibi yapacak
24.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:20

Şırnak Üniversitesi ve Uludere Kaymakamlığı arasında imzalanan Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi kapsamında 354 kişi iş sahibi olacak.

Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı tarafından ortak yürütülen 2 milyon 184 bin lira bütçeli Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi Şırnak Üniversitesinde imzalanan protokol ile resmileşti. Dicle Kalkınma Ajansının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi, 19 proje arasından ilk 6'ya girerek ön elemeyi geçmeye hak kazandı. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın imzaladığı protokol ile Uludere Gezen Tavukçuluk Projesi resmiyet kazandı.

Şırnak Üniversitesi olarak kentte istihdama yönelik hayata geçirilen birçok projeye destek olduklarını ifade eden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, bu konuda üniversite olarak kentte istihdamı geliştirmeye yönelik hazırlanan her projeye katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz da projenin hayata geçirilmesi ile 354 vatandaşın iş sahibi olacağını belirterek projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin Koordinatörlüğünü yapan Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde görevli Hüseyin Altun, "Uludere Kaymakamlığı ve Şırnak Akademi iş birliği ile yapılan projenin temel amacı, dezavantajlı grupları istihdam etme, işsizliği asgari seviyeye düşürme, iş imkanı olmayan, kırsal kesimdeki halkı üretime katma, tarım ve hayvancılığı kırsal kesimlerde yeniden canlandırma ve atıl durumda olan arazileri değerlendirmektir" dedi.

Proje kapsamında 250'si kadın, 53'ü engelli ve 51'i de iş imkanı olmayan erkek olmak üzere toplam 354 kişiye iş imkanı sağlaması ön görülüyor. Bölgenin ekonomik kalkınmasında rol model olacak olan Gezen Tavukçuluk Projesi ile istihdamın arttırılması planlanıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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