Şırnak'ta terör operasyonu
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Şırnak'ta terör operasyonu

16.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:05
Şırnak'ta terör operasyonu

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 9- 15 Kasım'da il genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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