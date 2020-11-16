Şırnak'ta terör operasyonu
16.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:05
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 9- 15 Kasım'da il genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN