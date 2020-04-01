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Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi

Şirketerden "bu süreçte işten çıkarılma olmayacak" sözü

Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskılarını savuşturmak için çalışmalar sürerken, birçok şirket de ""bu süreçte işten çıkarılma olmayacak" sözü veriyor.

01.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:11
Şirketerden

Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskılarını savuşturmak için çalışmalar sürerken, birçok şirket de ""bu süreçte işten çıkarılma olmayacak" sözü veriyor.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Akkök Holding olarak tüm şirketlerimizle birlikte biz de, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda hem çalışanlarımızın, hem de toplumun sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle gerekli tüm tedbirleri en üst seviyede aldık" dedi ve ekledi:

"Bu net ve değişmez duruşumuzun gereği olarak, yaşadığımız bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. "Azim ve bağlılıkla görevlerini sürdüren çalışanlarımızı Akkök Holding ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. "Buradan yola çıkarak; devletimizin sunduğu imkanlardan da yararlanarak istihdamı koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz."Bu vesileyle, çalışanlarımızın emeklerinin her zamankinden daha kıymetli hale geldiğine dikkat çeker, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde gösterdikleri takdire şayan fedakarlıkları için de teşekkürü borç biliriz."Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper de, "Yaşam üzerine yürütülen bu mücadelede, insan sağlığı her şeyin üzerindedir. Süreç boyunca Petrol Ofisi'nde hiçbir çalışanımız işten çıkarılmayacaktır" dedi.

Küresel bir salgına dönüşerek insan sağlığı için çok önemli tehdit oluşturan Covid-19 salgını ile yapılan mücadeleye dikkat çeken Şiper, "Petrol Ofisi çatısı altındaki herkes, başarılarda, iyi günlerde olduğu gibi bu zorlu günlerde de birlik ve beraberlik içinde hareket etmektedir. Bu birlik ruhu ve sorumluluklarımız çerçevesinde, içinde bulunulan süreç boyunca bünyemizde yer alan hiçbir çalışan arkadaşımız koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarılmayacaktır. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte bu dönemi sağlık ve esenlikle atlatmaları önceliğimizdir. Bayilerimizle de aynı yaklaşımı sergilemeleri yönündeki tavsiye ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin de üstesinden geleceğimizden şüphemiz yoktur" diye ekledi.


Kaynak: DHA

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