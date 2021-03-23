Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti

23.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:17
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza, bir mafya mensubuyla ilişkisi olduğu yönündeki iddialar nedeniyle görevini bıraktı.

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza, bir mafya mensubuyla ilişkisi olduğu yönündeki iddialar nedeniyle görevini bıraktı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kokeza'nın istifa ettiği ve seçime kadar başkanvekili Marko Pantelic'in başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

Mayıs 2016'dan beri federasyon başkanlığı görevini yürüten Kokeza, organize suç örgütü mensubu ve tribün lideri Vlejko Belivuk ile ilişkisi olduğu iddiasıyla üç hafta önce sorgulanmıştı.

Kokeza, yayımladığı istifa mesajında, hakkındaki suçlamaları düşürmek için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtip, 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları öncesi Sırbistan Milli Takımı'na huzurlu bir ortam sunabilmek adına görevinden ayrıldığını dile getirdi.

Hakkındaki "tehlikeli yalanların" icra ettiği göreve zarar verdiğini kaydeden Kokeza, "Kendimi adaletin ve hakikatin hizmetine koymak amacıyla Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Şeyma Subaşı Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 00:18:01. #1.15#
title