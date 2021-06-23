'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
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'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu

'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen - Haberler | Spor

SİNOP'ta yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak için Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından hayata geçirilen 'Mutluluktan Uçuyoruz' projesi ile Adabaşı mevkisinden havalanan sporcular, deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

SİNOP'ta yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak için Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından hayata geçirilen 'Mutluluktan Uçuyoruz' projesi ile Adabaşı mevkisinden havalanan sporcular, deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kulüp Derneği Başkanı Nuri Şişman, "Sinop'ta rüzgar ters yönde esiyor, paraşüt sporu yapılmaz" düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi

Yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından Sinop'ta 'Mutluluktan Uçuyoruz' projesi hayata geçirildi. Kulüp üyeleri, deneme uçuşu için kentteki Adabaşı mevkisinde hazırlıklarını tamamlayarak yamaç paraşütleriyle uçtu. İlk uçuşu başarıyla gerçekleştiren sporcular, kent semalarında bir süre süzülüp, belirlenen noktaya iniş yaptı. Proje kapsamında kentte 14 kursiyer yamaç paraşütü başlangıç eğitimi alıyor, hava şartları el verdiğinde deneme uçuşlarına katılıyor.

'BATI RÜZGARLARINDA SAATLERCE UÇABİLİRSİNİZ'Kulüp Derneği Başkanı Nuri Şişman, "Güzel bir etkinliğe imza attık. 'Mutluluktan Uçuyoruz' projesi kapsamında eğitim başlattık. Sinop'ta 'buranın rüzgarları ters ve buralarda bu sporlar olmaz' şeklinde yanlış bir algı var. Ama alakası yok, biz başladık ve uçuyoruz. Sinop yamaç paraşütü için gayet güzel. Batı rüzgarlarında saatlerce uçabileceğimiz Martı Tepesi var. Şimdi hem sporumuzu yapıyoruz hem de burayı Türkiye'ye tanıtıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen yaklaşık 20 sporcuyla buradan etkinlik yapacağız. Buranın daha da iyi tanıtımını sağlayabiliriz. Gerekli destek sağlanırsa, bu sporun Sinop'ta yaygınlaşacağına eminim" dedi.'SİNOP'UN HAVASI ÇOK GÜZEL'

Proje kapsamında yamaç paraşütü eğitimi alan Bülent Uygun da, "Sinop, yamaç paraşütü için uygun değil' şeklinde bir kanı vardı. Ancak bunun doğru olmadığını gördük. Aksine Sinop yamaç paraşütü için elverişli bir yer, havası çok güzel ve pisti de var. Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından kalkış ve iniş pisti gayet güzel hazırlamış. Bu sporun, Sinop'a kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.


'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu
'Sinop'ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen

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