Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi
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Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi

01.12.2020 19:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:58
Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, erkek arkadaşı Monaco'lu futbolcu Pietro Pellegri ile dudak dudağa sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı. Viktorija'nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, kişisel sosyal medya hesabından erkek arkadaşı Monaco'lu futbolcu Pietro Pellegri ile bir fotoğrafını paylaştı.

Viktorija, erkek arkadaşıyla dudak dudağa ve sarmaş dolaş şeklinde verdiği pozun altına "Yağmur sadece dışarıda" notunu düştü.

Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram'da 135 bin takipçisi bulunan Sırp güzel Viktorija Mihajlovic'in bu paylaşımı kısa sürede 10 binin üzerinde beğeni aldı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:58:27. #1.15#
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