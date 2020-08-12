Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı NBA'de geçen sezonun en değerli oyuncusu seçilen ve bu yıl da aynı ödülün finalistleri arasında yer alan Giannis Antetokounmpo, takımı Milwaukee Bucks'ın Washington Wizards ile karşılaştığı maçta rakip oyuncu Moritz Wagner'a kafa attı ve oyundan atıldı. Pişman olan yıldız basketbolcu, maç sonrasında yaptığı açıklamada "Hepimiz hata yaparız" dedi.

NBA normal sezonu Orlando kampüsünde devam ederken Doğu Konferansı liderliğini garantileyen Milwaukee Bucks, dün gece Washington Wizards ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve bu sezon da aynı ödül için finalistlerin arasında yer alan Giannis Antetokounmpo bu sefer siniriyle maça damga vurdu.

Yunan yıldız, Bucks'ın 126-113 kazandığı maçın ikinci çeyreğinde Wizards'lı Moritz Wagner ile gerginlik yaşadı. Rakibine kafa atan Antetokounmpo, gerilim yükseldiği dakikaların ardından oyundan atıldı. Giannis'in bu hareketi sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.

ŞUBAT AYINDA DA TARTIŞMIŞLARDI

İkili, daha önce de aynı müsabakada gündeme gelmiş ve NBA'in pandemi arası öncesindeki döneminde, 24 Şubat 2020 tarihinde oynanan Bucks-Wizards maçındaki bir ribaund pozisyonunda da Giannis-Wagner gerilimi yükselmişti.

"HEPİMİZ İNSANIZ, HATA YAPARIZ"

Giannis, maçtan sonra yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getirdi. Bu sezon 20.1 sayı, 8.9 ribaud ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki basketbolcu, "Berbat bir reaksiyon. Eğer zamanı geri alıp o ana geri dönebilseydim bunu yapmazdım. Ancak günün sonunda hepimiz insanız ve hatalar yaparız" ifadelerini kullandı.