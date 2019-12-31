Singapur yeni yılı havai fişeklerle karşıladı
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Singapur yeni yılı havai fişeklerle karşıladı

Singapur, saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde havai fişek gösterileriyle 2020'ye girdi.

31.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:05
Singapur yeni yılı havai fişeklerle karşıladı

, saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde havai fişek gösterileriyle 2020'ye girdi.


Singapur'un ticaret merkezi olarak bilinen ve dünyaca ünlü yapıları, restoranları ile eğlence merkezlerine ev sahipliği yapan Bay bölgesi, 2020'yi havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösterilerle karşıladı. Havai fişeklerin gökyüzünü aydınlattığı bölgede vatandaşlar, gösterileri büyük ilgiyle izledi. - SİNGAPUR

Kaynak: İHA
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